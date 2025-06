Morisio si allena a Porto Pollo per stagione internazionale windsurf

Federico Morisio, attualmente quinto nella classifica mondiale del windsurf Wave, a Porto Pollo, in Sardegna, dove resterà fino al 4 giugno per allenarsi tra vento e onde italiane prima della ripresa della stagione internazionale. Dopo le prime tappe della Coppa del mondo in Giappone, Porto Rico, Hawaii e Cile, l'atleta torinese ha fatto rientro in Europa, dove avrà base a Fuerteventura, alle Canarie. Grazie ai risultati ottenuti - quarto a Porto Rico e quinto in Cile - occupa attualmente la quinta posizione nella classifica generale. In attesa delle prossime gare a Gran Canaria, Tenerife, Germania e Hawaii, Morisio ha fatto tappa in Italia, dove lo scorso 24 maggio è stato tra gli speaker del TEDx Modena con un intervento sulla mentalità sportiva e la trasformazione delle difficoltà in opportunità. "La Sardegna in questo periodo può offrire condizioni interessanti per la mia disciplina - ha detto Morisio - ma soprattutto è bello essere nel mare di casa, prima di ripartire per le Canarie". A Porto Pollo si allena presso la Porto Pollo Island Experience ASD, con il supporto dei partner Project V, Coffeecell, qTest, Starboard e Severne.