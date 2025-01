Tennis: Naomi Osaka in finale a Auckland, prima volta in 3 anni

La giapponese Naomi Osaka, ex n. 1 del mondo ora 'precipitata' al n. 57 del ranking Wta, si è qualificata per la finale del torneo di Auckland battendo in semifinale la statunitense Alycia Parks per 6-4 6-2 e domani affronterà la danese Clara Tauson, vincitrice dell'americana Robin Montgomery. Per Osaka sarà la prima finale degli ultimi tre anni: l'ultima volta era stata la sfida per il titolo del torneo di Miami del 2022. Poi la giocatrice ultimo tedoforo ai Giochi di Tokyo si era fermata in quanto incinta e aveva messo al mondo sua figlia Shai nel luglio del 2023. Tornata in attività da un anno, ora Naomi Osaka sta cercando di risalire le posizione della classifica Wta.