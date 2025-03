Tennis, Nadal: "Sinner è un bravo ragazzo, ha superato anno difficile"

Jannik Sinner "è un bravo ragazzo, molto focalizzato e molto poco esibizionista. Ha affrontato un momento difficile nell'ultimo anno, ma è incredibile come è stato in grado di superare tutto ed andare avanti". Parola di Rafa Nadal al microfono di un illustre ex collega come Andy Roddick (campione dello US Open 2003 ed ex n. 1 ATP), nel suo podcast 'Served with Andy Roddick'. Il riferimento va evidentemente a tutta la vicenda legata al 'caso Clostebol', sul quale ancor più nettamente si era espresso lo zio (e storico coach) di Rafa, Toni. In ogni caso, tornando al quadro generale, l'iberico (n. 1 al mondo per 210 settimane tra il 2008 ed il 2020) si è detto abbastanza ottimista sul futuro del tennis nell'era 'post Big Three'. "Penso che questa nuova generazione di tennisti sia incredibile e continuerà a far crescere questo bellissimo sport, coinvolgendo sempre più tifosi", ha concluso Nadal.