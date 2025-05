F1 Miami: Verstappen sta per diventare papà,  salta il media day

Niente interviste del giovedì in vista del GP di Formula 1 a Miami per Max Verstappen, che sta per diventare papà. È stato il suo team, la Red Bull, ad annunciare l'assenza del quattro volte campione del mondo nel giorno dedicato alla stampa: "Max non parteciperà al media day di giovedì a Miami perché la sua compagna aspetta un bambino. Tutto procede bene e sarà in pista regolarmente per il weekend di gara da venerdì. Non faremo ulteriori commenti per rispetto della privacy di Max e della sua famiglia", la nota della scuderia austriaca. Verstappen (27) e la sua compagna Kelly Piquet (36), figlia del tre volte campione del mondo brasiliano Nelson Piquet, hanno annunciato lo scorso dicembre di aspettare il loro primo figlio. La modella brasiliana ha già una figlia, Penelope, nata nel 2019 dall'unione con l'ex pilota russo di F1 Daniil Kvyat.