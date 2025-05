Atletica, Elena Carraro terza italiana di sempre sui 100 H con 12"84

Elena Carraro, 24enne ostacolista bresciana, ha debuttato nella stagione agonistica 2025 sui 100 H con un eccellente personale di 12"84 nella finale del Trofeo Maurina di Imperia, dopo aver già migliorato il suo precedente 12"89 del 2023 in batteria con 12"85, e si colloca al terzo posto di sempre nelle liste italiane dopo il primato di 12"75 di Luminosa Bogliolo, e il 12"76 di Veronica Borsi. Nella stessa gara al secondo posto straordinaria prestazione, per la giovanissima età di 16 anni, da parte di Alessia Succo atleta al primo anno da allieva e quindi abituata a gareggiare con ostacoli da 0,76 cm, la quale sugli ostacoli classici da 0,84 realizza con 13"20 il nuovo record nazionale sia under 18 che under 20.