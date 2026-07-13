Tennis: Musetti verso rientro, è in entry list torneo Washington

Lorenzo Musetti vede la luce in fondo al tunnel. Assente dai campi di gioco dopo l'infortunio al retto femorale della coscia sinistra patito agli Internazionali d'Italia, con conseguente forfait sia al Roland Garros che a Wimbledon, il tennista carrarino dovrebbe tornare in campo sul cemento americano. Musetti, scivolato al numero 14 del ranking Atp, figura infatti tra gli iscritti nella entry list del torneo Atp 500 di Washington, in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto. Lo rendono noto gli stessi organizzatori sul sito ufficiale del torneo americano.