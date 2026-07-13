Basket: ufficiale. LeDay e Sestina lasciano l'Olimpia Milano

13 Lug 2026 - 13:55
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La Pallacanestro Olimpia Milano "augura il meglio possibile a Zach LeDay e lo ringrazia per le stagioni trascorse insieme che hanno incluso realizzazione dello storico Triplete. LeDay è stato una parte importante e apprezzata della storia del club: nei tre anni passati a Milano ha vinto sei trofei e fatto parte della squadra che ha giocato le Final Four del 2021. Oltre i risultati, è stato un esempio di entusiasmo, leadership e positività, caratteristiche che sono state apprezzate". Contestualmente la Pallacanestro Olimpia Milano augura anche "il meglio possibile a Nate Sestina e lo ringrazia per la stagione trascorsa insieme. Sestina ha avuto una stagione complicata a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, ma non ha mai perso il suo proverbiale sorriso ed è stato un elemento fondamentale del gruppo che ha conquistato il Triplete". 

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