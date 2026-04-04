Sci alpinismo: Giulia Murada riporta in Italia la Coppa del mondo dopo 16 anni

Giulia Murada conquista il trono dello sci alpinismo. L'azzurra è terza nella sprint di Villars sur Ollon, in Svizzera, e riporta cosi' la Coppa del Mondo generale femminile in Italia sedici anni dopo il terzo successo di Roberta Pedranzini. La valtellinese diventa così la terza italiana a conquistare il successo nella classifica generale, dopo Francesca Martinelli - vincitrice della prima edizione nel 2006 - e la stessa Pedranzini (2007, 2008 e 2010). Una vittoria che interrompe il dominio recente della francese Emily Harrop, sul trono ininterrottamente dal 2022 al 2025 e vincitrice anche dell'ultima gara stagionale. Il successo finale prende forma con 1081 punti, davanti ad Harrop (1031) e a Margot Ravinel (943): la ventisettenne Murada in precedenza era stata seconda nella generale nel 2023 e terza nel 2022. Alba De Silvestro, oggi non in gara, chiude quarta con 660 punti. Tre atlete protagoniste anche dell'ultima sfida individuale della stagione: la finale di Villars vede Harrop conquistare il 24esimo successo personale nella specialità. Appena dietro Ravinel, seconda, Murada è terza per confermarsi sul podio in tutte le sprint disputate nella stagione di Coppa del Mondo. Sono otto nel complesso i podi stagionali della valtellinese. La classifica finale della sprint vede Ravinel vincente con 532 punti seguita da Murada (512) e Harrop (500).