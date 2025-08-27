Milano-Cortina: 3 gennaio fiamma olimpica a L'Aquila

"A 20 anni esatti dall'ultima volta in cui la torcia con la fiamma olimpica ha toccato la nostra terra, in occasione dei Giochi di Torino, la nostra città è nuovamente coinvolta per uno degli eventi sportivi più attesi". Lo ha dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, annunciando che farà tappa anche all'Aquila, il 3 gennaio, la Fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La giunta comunale aquilana ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune dell'Aquila e la Fondazione Milano Cortina 2026, finalizzata alla collaborazione e all'assistenza per l'organizzazione e lo svolgimento del percorso e della relativa cerimonia celebrativa che si svolgerà presso il piazzale dell'Emiciclo. "Un'occasione di festa che cadrà a pochi giorni dall'avvio delle iniziative che vedranno L'Aquila protagonista come Capitale Italiana della Cultura 2026", ha concluso il primo cittadino.