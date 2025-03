Tennis, Mensik: "Stavo per ritirarmi, miracolo del fisioterapista"

"Un grande ringraziamento speciale a uno dei fisioterapisti dell'ATP, Alejandro. Un'ora prima della mia prima partita a Miami, avevo in mano il foglio per ritirarmi dal torneo perché il mio ginocchio mi faceva molto male". Così Jakub Mensik entra nel gotha del tennis e lo fa sfondando la porta principale, con il primo titolo Atp che arriva nel 1000 di Miami battendo il sei volte campione e idolo Novak Djokovic. "Sono stato fortunato che il giudice stesse pranzando - continua nel suo racconto - Poi, per l'ultima volta, sono venuto per il trattamento. Ha fatto un miracolo. Grazie a lui sono sceso in campo. Grazie a lui sono qui ora. Per essere onesto non so cosa dire. È incredibile. È stato probabilmente il giorno più importante della mia vita e ho fatto una partita super, una prestazione solida, tenendo bene a livello nervoso anche nell'attesa fuori dal campo prima della partita. Mi sento semplicemente super felice e penso che le emozioni arriveranno più tardi. Non era la prima volta che giocavo contro Novak - ha detto Mensik, che ha perso il suo primo incontro contro il suo idolo Djokovic l'anno scorso nei quarti di finale di Shanghai -. Non c'è compito più arduo nel tennis che batterlo in finale. Ma ovviamente mi sentivo davvero bene ed era il mio momento, quindi ho solo cercato di concentrarmi sulla partita come ho fatto nei turni precedenti".