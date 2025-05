Tennis: maltempo agli Internazionali, proteste tifosi per ingressi Centrale

La pioggia caduta su Roma ha costretto gli organizzatori degli Internazionali a rimandare di qualche ora i match in programma nel pomeriggio. Una situazione che, con Jannik Sinner impegnato contro Francisco Cerundolo sul Centrale, ha provocato qualche polemica tra gli spettatori che avevano acquistato il biglietto serale e che si sono visti negare l'ingresso dagli steward, intenti a spiegare che l'acquisto del biglietto garantisce l'accesso al site ma non all'impianto in quanto ancora in corso l'ultima partita del programma pomeridiano. Nel frattempo i tifosi dentro l'impianto chiedevano di fare silenzio a chi stava fuori e provava ad entrare con il giudice di sedia del match tra l'italiano e l'argentino a specificare ai tifosi dentro lo stadio che "i rumori che sentite arrivano da fuori, dentro l'impianto la situazione è ok".