Tennis: l'Open Bnl del Tc Cagliari lanciato verso il gran finale

L'Open Bnl del Tennis Club Cagliari si prepara a entrare nel vivo con l'ingresso in gara dei giocatori più attesi. Dopo una decina di giorni di incontri, il torneo, che ha registrato un numero record di 321 iscritti, si avvicina al gran finale di domenica 26 gennaio. I giocatori di classifica 2.1 e 2.2 entreranno in competizione a partire da giovedì, con sedicesimi e ottavi di finale in palio per i punti utili per le pre-qualificazioni dei Masters 1000 e WTA 1000 di Roma. Nel tabellone maschile, il siciliano Alessandro Ingarao, numero 1 del seeding, punta alla vittoria dopo aver dominato i Campionati italiani di seconda categoria a Cagliari per tre anni consecutivi. A difendere la parte bassa del tabellone ci sarà il bi-campione in carica Stefano Baldoni, mentre tra i 2.1 ci sono anche Andrea Paolini e Antonio Massara. Tra i 2.2, occhi puntati su Nicolò Catini, Pietro Marino e Noah Perfetti, tutti tra i primi 1.000 del ranking ATP. Nel settore femminile, spiccano le vincitrici delle ultime due edizioni: Isabella Maria Serban e Anastasia Grymalska, pronte a ripetersi in un duello potenzialmente epico. Le favorite dovranno fare i conti con le insidie di avversarie come Jessica Bertoldo, Alessandra Mazzola e Cristiana Ferrando.