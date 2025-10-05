Tennis, Italia protagonista in Cina: oggi Sinner e la finale del doppio
05 Ott 2025 - 08:07
Italia protagonista sull'asse Pechino-Shanghai. Si parte alle 10.30 con la finale del doppio femminile al China Open tra Errani/Paolini e Kato/Stollar. Dopo pranzo in campo Jannik Sinner a Shanghai per il 3° turno contro Griekspoor.
