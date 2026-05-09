Playoff Nba: San Antonio batte Minnesota e va sul 2-1

Victor Wembanyama, autore di 39 punti, ha guidato i San Antonio Spurs alla vittoria (115-108) sui Minnesota Timberwolves, nei playoff NBA. Gli Spurs hanno riconquistato il vantaggio del fattore campo e conducono la serie al meglio delle sette partite del secondo turno per 2-1, in vista di Gara 4 di domenica, sempre a Minneapolis. I New York Knicks hanno sconfitto i Philadelphia 76ers 108-94 portandosi sul 3-0 nella serie del secondo turno. Nessuna franchigia ha mai rimontato uno svantaggio di tre partite nella storia dei playoff NBA. I Knicks avranno l'opportunità già domenica, in Gara 4 a Philadelphia, di qualificarsi per le finali della Eastern Conference, che hanno raggiunto l'anno scorso dopo averle mancate per 24 stagioni consecutive.