Atletica: mezza maratona di marcia, record europeo e vittoria per Fortunato

Il marciatore azzurro Francesco Fortunato ha conquistato un altro successo nella mezza maratona, firmando anche il primato europeo in 1h23:00 nella specialità introdotta quest'anno. Dopo l'oro ai Mondiali a squadre nella mezza a Brasilia e il record del mondo dei 5000 indoor, il pugliese conferma il suo stato di grazia a Podebrady, in Repubblica Ceca. Ha dominato la gara, battendo il brasiliano Caio Bonfim, campione mondiale e argento olimpico della 20 km, e il tedesco Christopher Linke. Ottimo quarto posto di Andrea Cosi. Nella gara femminile, Antonella Palmisano ha chiuso seconda con il tempo di 1h32:21 nella gara vinta dalla peruviana Kimberly Garcia. È la migliore prestazione europea, un riscontro incoraggiante verso l'appuntamento clou degli Europei di agosto a Birmingham dove sarà al via da campionessa in carica.