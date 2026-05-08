Tennis, Internazionali d'Italia: Djokovic fuori al secondo turno, Prizmic vince in rimonta

08 Mag 2026 - 20:35
© Getty Images

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Gli Internazionali d'Italia perdono subito un protagonista. Novak Djokovic, numero 4 del ranking, sei volte vincitore a Roma (l'ultima volta nel 2022), esce al secondo turno battuto dal ventenne croato Dino Prizmic in tre set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4 in due ore e 15 minuti. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro che il serbo uscisse all'esordio. Prizmic, che ha sempre avuto come idolo proprio Djokovic, troverà il vincente della sfida tra il francese Humbert e il ceco Kopriva. Nel primo set dominio del serbo, che chiude con un doppio break di vantaggio. Nel secondo parziale, invece, Djokovic ha accusato qualche problema di stomaco che ha permesso a Prizmic di allungare la partita al set decisivo. E proprio nel terzo set, caratterizzato da tanto equilibrio, il croato non ha concesso palle break e ha strappato la battuta a Djokovic nel quinto game. L'ex numero 1 del mondo, che era nel quarto di Musetti, non aveva mai perso in carriera all'esordio a Roma. Djokovic, all'uscita dal campo, è stato comunque acclamato dal pubblico italiano con il serbo che ha risposto battendosi la mano sul cuore. "Nole, è stato un piacere" ha scritto Prizmic sulla telecamera a fine partita rendendo onore al suo avversario.

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