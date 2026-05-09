Tennis, Internazionali Roma: Bellucci al terzo turno, battuto Etcheverry in rimonta

09 Mag 2026 - 17:24

Mattia Bellucci accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Dopo il successo all'esordio su Roman Andres Burruchaga, il 24enne di Busto Arsizio, numero 80 del ranking, ha superato un altro argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 in due ore e 34' . Il lombardo, al suo miglior risultato in carriera a Roma, per un posto agli ottavi se la giocherà con il lucky loser Martin Landaluce, che ha sconfitto in due set Marin Cilic con un doppio 6-4.

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