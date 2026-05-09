Motociclismo, Civ: Pirro vince in Superbike al Mugello

Michele Pirro (Ducati) ha vinto gara 1 di Superbike nel secondo round del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ), all'autodromo del Mugello. Dietro a lui si sono piazzate la Yamaha di Alessandro Delbianco e la Ducati di Samuele Cavalieri. Fin dallo spegnimento dei semafori, si è capito che Pirro poteva tenere un passo gara insostenibile per tutti, mentre Delbianco, scattato ottavo, è riuscito a chiudere secondo posizione. "A 40 anni non devo più dimostrare niente - ha commentato Pirro - adesso penso a divertirmi. E' il primo successo con questa nuova moto, ho vinto con tutte le Ducati degli ultimi 10 anni". Delbianco, si conferma leader del campionato, seguito da Pirro staccato di 16 lunghezze. In Supersport il successo èa ndato ad Andrea Mantovani (Ducati), che ha approfittato di una caduta al settimo giro, alla curva San Donato, di Kevin Zannoni e Lorenzo Dalla Porta, che guidavano la corsa. Grazie a questo risultato, Mantovani è ora in testa al campionato. In Moto3 la vittoria è andata allo spagnolo Vicente Perez, mentre il suo connazionale Pablo Olivares, secondo, ha mantenuto la leadership della graduatoria. In Sportbike, si è imposto Alfonso Coppola (Aprilia) che è balzato in testa al campionato. Infine nella Moto4, categoria riservata alle giovanissime promesse del motociclismo, si è imposto in volata il 14enne Luca Rizzi, sempre più leader della classifica generale.