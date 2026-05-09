Motociclismo, Civ: Pirro vince in Superbike al Mugello

09 Mag 2026 - 18:12

Michele Pirro (Ducati) ha vinto gara 1 di Superbike nel secondo round del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ), all'autodromo del Mugello. Dietro a lui si sono piazzate la Yamaha di Alessandro Delbianco e la Ducati di Samuele Cavalieri. Fin dallo spegnimento dei semafori, si è capito che Pirro poteva tenere un passo gara insostenibile per tutti, mentre Delbianco, scattato ottavo, è riuscito a chiudere secondo posizione. "A 40 anni non devo più dimostrare niente - ha commentato Pirro - adesso penso a divertirmi. E' il primo successo con questa nuova moto, ho vinto con tutte le Ducati degli ultimi 10 anni". Delbianco, si conferma leader del campionato, seguito da Pirro staccato di 16 lunghezze. In Supersport il successo èa ndato ad Andrea Mantovani (Ducati), che ha approfittato di una caduta al settimo giro, alla curva San Donato, di Kevin Zannoni e Lorenzo Dalla Porta, che guidavano la corsa. Grazie a questo risultato, Mantovani è ora in testa al campionato. In Moto3 la vittoria è andata allo spagnolo Vicente Perez, mentre il suo connazionale Pablo Olivares, secondo, ha mantenuto la leadership della graduatoria. In Sportbike, si è imposto Alfonso Coppola (Aprilia) che è balzato in testa al campionato. Infine nella Moto4, categoria riservata alle giovanissime promesse del motociclismo, si è imposto in volata il 14enne Luca Rizzi, sempre più leader della classifica generale. 

Ultimi video

01:34
Il momento di Musetti

Il momento di Musetti: Lorenzo pronto per gli Internazionali

00:35
MCH TENNIS SINNER BOCELLI 9/5 MCH

Sinner-Bocelli: Jannik interrompe l'allenamento e scherza col tenore

01:18
Atp Roma, ok gli azzurri

Atp Roma, ok gli azzurri

00:22
MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

03:26
La giornata di Sinner

La giornata di Sinner

01:12
MCH SINNER ENTUSIASMO MCH

Sinner, tifo da stadio per il suo allenamento

01:10
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

01:41
Sinner in campo sabato

Sinner in campo sabato

00:30
MCH ENTUSIASMO DJOKOVIC MCH

Che entusiasmo a Roma per Djokovic! Tribune piene in allenamento

00:32
DICH MUSETTI DICH

Musetti: "A Roma per sorprendere"

02:55
DICH BERRETTINI OTO DICH

Berrettini: "Voglio ritrovare leggerezza, Cagliari mi ha ricaricato"

02:46
DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

01:03
L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Malagò, Bebe Vio e Alberto Tomba

L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Malagò, Bebe Vio e Alberto Tomba

06:28
Esclusiva Schwazer

Esclusiva Schwazer: "Europei? Parliamone ma non dipende solo da me"

01:34
Il momento di Musetti

Il momento di Musetti: Lorenzo pronto per gli Internazionali

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

Esclusiva Schwazer

Esclusiva Schwazer: "Europei? Parliamone ma non dipende solo da me"

Abusi sessuali e stalking, arrestato il campione paralimpico Bonacina

I funerali di Alex Zanardi

Funerale Zanardi, in migliaia nella Basilica di Santa Giustina a Padova

MCH ENTUSIASMO DJOKOVIC MCH

Che entusiasmo a Roma per Djokovic! Tribune piene in allenamento

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:12
Motociclismo, Civ: Pirro vince in Superbike al Mugello
18:00
MotoGP, Copioli (Fmi): "Il rinnovo del GP d'Italia al Mugello? Solo questione di tempo"
17:24
Tennis, Internazionali Roma: Bellucci al terzo turno, battuto Etcheverry in rimonta
16:00
Tennis, Internazionali Roma: Paolini out dopo tre match point, Mertens vince in tre set
13:45
Tennis, Internazionali Roma: Gauff batte Sierra e accede agli ottavi