Il britannico Jack Draper ha battuto il danese Holger Rune 6-2, 6-2 ed ha vinto il suo primo Masters 1000 a Indian Wells negli Stati Uniti. Draper, n.14 mondiale, è stata la sorpresa eliminando il doppio detentore del titolo Carlos Alcaraz in semifinale. Ha dominato anche in finale, sconfiggendo il suo avversario in soli 69 minuti. Il 23enne mancino si assicura di entrare per la prima volta nella top 10 della classifica mondiale.