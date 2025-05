Atletica, Schwazer torna in gara sabato 10 maggio nei 10 km di marcia

Alex Schwazer, 40enne marciatore campione olimpico a Pechino 2008 sui 50 km di marcia, nonostante avesse dichiarato che si sarebbe definitivamente ritirato dopo aver provato a disputare quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima competizione, il 19 aprile scorso ad Arco di Trento sui 20 km in pista dove era stato costretto al ritiro, prima competizione dopo la fine della sua seconda squalifica per doping di 8 anni, tornerà invece a gareggiare sabato 10 maggio prossimo sui 10 km dei campionati societari del Veneto a San Biagio in provincia di Treviso.