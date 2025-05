Equitazione: al via Longines Versilia Horse Show a Lido Camaiore

È iniziato oggi, nel cuore del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, nuovo prestigioso concorso ippico internazionale di salto ostacoli di livello CSI4*, con un montepremi complessivo di 350 mila euro. L'evento, in programma fino all'11 maggio, vedrà impegnati oltre 180 cavalieri e amazzoni da 22 nazioni con più di 300 cavalli in gara.