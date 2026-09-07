Basket, Mannion: "Bc Roma progetto ambizioso, mi fido di Nelson e Doncic"

07 Set 2026 - 11:55
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"Sono molto contento e felice di essere qui, innanzitutto perché è un bel progetto e poi perché finalmente torno a stare vicino alla mia famiglia". Così ha esordito in conferenza stampa Niccolò Mannion, play di BC Roma che giocherà in Serie A, oltre che nazionale azzurro. "La prima chiamata, quella con Donnie Nelson e Luka Doncic, è stata lunga - racconta parlando del perché abbia detto sì al progetto Roma -. Ed era l'unica che mi serviva. Mi fido di quello che dicono e del progetto. Abbiamo grandi ambizioni". Sul campionato e sul roster, poi, non ha dubbi: "Il livello della Serie A quest'anno si è alzato tanto, ma la nostra squadra mi piace molto. È bello che ci sia un nucleo di italiani: serve sempre, perché saremo noi ad aiutare gli altri, a far loro capire il campionato e cosa aspettarsi". Una sola la promessa di Mannion: "Vogliamo coinvolgere la città. Giocare per una squadra è sempre un onore, così come portarne lo stemma sul petto. A maggior ragione se quello stemma è di Roma. Darò tutto me stesso dentro e fuori dal campo".

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