Tennis, Hopman Cup: Canada in finale con l'Italia

E' il Canada l'avversario dell'Italia nella finale di Hopman Cup 2025 in programma domani. Lucia Bronzetti (n.64 WTA) e Flavio Cobolli (n.19 ATP), che battendo la Francia per 2-1 avevano chiuso al primo posto nel Gruppo B conquistando la prima finale nella storia della competizione mista di tennis per nazioni, si giocheranno il trofeo con il team nordamericano di Bianca Andreescu (n.185 WTA) e Felix Auger Aliassime (n.28 ATP), al quale è bastato vincere il primo singolare (il match femminile) contro la Grecia di Despina Papamichail (n.267 WTA) e Stefanos Tsitsipas (n.27 ATP), per chiudere in testa il Gruppo A e staccare il pass per la finale.