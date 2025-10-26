Tennis, Gaudenzi: "Troppi match? Tennisti imprenditori di se stessi"

"Lavoriamo in un ambiente in cui i giocatori sono imprenditori di se stessi e scelgono le loro schedule". Andrea Gaudenzi, chairman Atp, risponde così alle critiche sul calendario troppo intenso del tennis mondiale. Gaudenzi ha parlato a margine della presentazione del nuovo Masters1000 in Arabia Saudita che dal 2028 andrà ad aggiungersi agli altri già presenti in calendario. "Ci sono tennisti - ha aggiunto - che arrivando fino in fondo ai grandi eventi ne giocano meno e altri che hanno bisogno di più tornei perché eliminati ai primi turni". La soluzione Atp per il circuito maschile è un progetto, la "Vision 28", che tende a ottimizzare e a rafforzare i grandi eventi della stagione (Slam, Masters 1000 e Atp Finals) provvedendo a creare regole e incentivi così che i giocatori possano costruire la loro schedule "a cascata" partendo dagli eventi più grandi. "La filosofia su cui stiamo lavorando - ha ancora aggiunto Gaudenzi - è quella di una revisione delle nostre regole con l'obiettivo di creare un nuovo prodotto, in cui i giocatori si trovino a giocare in un sistema a cascata che per un top player inizi con gli Slam, i Masters e le Finals. Qualora non dovessi avere risultati soddisfacenti, allora puoi pensare di 'scendere' e di giocare anche i 500".