Tennis: Francia, Yannick Noah nominato coordinatore nazionale movimento paralimpico

Yannick Noah, campione dell'Open di Francia del 1983, è stato nominato oggi, 28 novembre, nuovo capo del tennis paralimpico francese a partire dall'anno prossimo. La federazione tennistica francese ha dichiarato in una nota che Noah sarà responsabile del coordinamento delle attività di tennis per disabili in carrozzina, ipovedenti, sordi e con problemi di udito. Noah ha avuto una prima esperienza con il tennis per disabili durante l'estate, quando ha guidato la squadra maschile francese di tennis in carrozzina ai Giochi paralimpici di Parigi. "Il suo ruolo principale sarà quello di continuare a strutturare il dipartimento di tennis paralimpico, guidando la strategia di allenamento e "di alto livello" e supportando lo sviluppo di tutte le attività di tennis paralimpico in tutto il paese", ha affermato la federazione tennistica francese.