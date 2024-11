TENNIS, FERRARA TORNA DOPO IL CASO SINNER: IN TEAM CON BERRETTINI

Da Jannik Sinner a Matteo Berrettini: secondo quanto riportato da "Il Tennis Italiano", l'ex preparatore atletico del n° 1 del mondo, Umberto Ferrara affiancherà il tennista romano nella prossima stagione. Il 55enne bolognese non fa più parte dello staff di Sinner, così come il fisioterapista Luca Naldi, dallo scorso agosto, poco prima dell`inizio dello US Open, a causa delle note vicende legate al caso Clostebol (sono stati sostituiti rispettivamente da Marco Panichi e Ulises Badio). In passato Ferrara ha seguito tra gli altri Ludmilla Samsonova, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Ora è pronto ad una nuova avventura in attesa di scoprire quale sarà il successore di Francisco Roig nel ruolo di coach di Berrettini.