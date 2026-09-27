Tennis, Federer: "Sinner il più forte, Alcaraz geniale. Quel consiglio a Zverev..."

"Con le vittorie di quest'anno, Sinner ha dimostrato di essere il più forte in questo momento. Ora è infortunato, ma fino ad allora ha giocato benissimo". Così Roger Federer in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione della Laver Cup. "Alcaraz? Guardarlo giocare è semplicemente un piacere. Quel ragazzo è un genio in campo, è incredibile per la quantità di colpi che riesce a creare. Il problema è che a volte ha persino troppe possibilità e può finire per perdersi un po' dentro tutte quelle opzioni - ha sottolineato l'ex tennista svizzero - Spero che a lui e tutti gli altri questi giorni a Londra diano la spinta per il resto della stagione".

A proposito di Zverev, vincitore quest'anno di due Slam, "quest'anno ero nel Royal Box a Wimbledon e l'ho visto giocare contro Lehecka. Ho pensato che stesse giocando davvero molto bene. Da tempo gli dicevo che avrebbe dovuto colpire la palla più forte da fondo e finalmente lo sta facendo - ha concluso Federer - È bellissimo averlo di nuovo qui, è stato uno dei più grandi sostenitori della Laver Cup fin dall'inizio".