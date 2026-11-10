F1, il sindaco di Imola: "Continueremo a lavorare per valorizzare la nostra Motor Valley"

"Prendiamo atto della volontà, emersa dai media, di confermare gli ultimi Gran Premi della stagione in Qatar e ad Abu Dhabi, alla luce dei progressi nel quadro internazionale. Avremmo voluto vivere questo momento storico insieme al neocampione del mondo Kimi Antonelli, ai team e ai nostri straordinari tifosi. Un sogno condiviso che oggi diventa una nuova energia per il futuro". Lo dice il sindaco di Imola, Marco Panieri. "Il nostro percorso per riportare il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola non si ferma. Insieme al presidente Michele de Pascale, alla Regione Emilia-Romagna, ad Aci e ai partner istituzionali e sportivi, continueremo a lavorare per valorizzare la nostra Motor Valley e riaffermare la disponibilità di Imola a ospitare la Formula 1. Con l'orgoglio e la determinazione della nostra terra, guardiamo avanti. Siamo convinti che il meglio debba ancora venire", aggiunge.