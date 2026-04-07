Tennis, entry list Internazionali d'Italia: 5 italiani in main draw

07 Apr 2026 - 11:17

Sono cinque i tennisti italiani sicuri di un posto nel main draw degli Internazionali BNL d'Italia, in attesa delle wild card e delle qualificazioni. E' stata infatti pubblicata - si legge in una nota - l'entry list del singolare maschile dell'edizione numero 83 del torneo. Gli azzurri già ai nastri di partenza sono Jannik Sinner (numero 2 ATP), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21) e Lorenzo Sonego (66). L'ultimo giocatore direttamente ammesso è il tedesco Jan-Lennard Struff (78); Mattia Bellucci (79), sottolinea la nota, è ad oggi il primo degli esclusi. A guidare l'entry list c'è l'attuale numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, campione in carica, che vanta la terza miglior percentuale di vittorie nel circuito ATP sulla terra battuta, dietro solo a due leggende come Bjorn Borg e Rafa Nadal. Con il fuoriclasse spagnolo ci saranno anche Novak Djokovic, il giocatore in attività con più titoli al Foro Italico (sei: 2008, 2011, 2014, 2015, 2020, 2022) che proprio a Roma ha festeggiato la vittoria numero 1000 in carriera nel circuito maggiore; e Alexander Zverev, l'unico altro giocatore in attività ad aver vinto almeno due volte gli Internazionali BNL d'Italia in singolare maschile (2017, 2024). Sono infine presenti - conclude la nota - tutti gli attuali Top 10 nel ranking ATP.

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