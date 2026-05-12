Tennis, ecco quando giocherà i quarti di finale Sinner a Roma contro Rublev: c'è la data, i dettagli

12 Mag 2026 - 23:40
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Battuto Andrea Pellegrino, Jannik Sinner si appresta a giocare i quarti di finale agli Internazionali di Roma contro Andrey Rublev, tennista russo numero 12 al mondo. La sfida tra i due si disputerà nella giornata di giovedì, ma non è ancora noto l'orario. Jannik sarà protagonista sul campo Centrale: da capire se nella sessione pomeridiana (al via alle 13) o in quella serale che scatterà alle ore 19. 

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