Tennis, ecco quando giocherà i quarti di finale Sinner a Roma contro Rublev: c'è la data, i dettagli
Battuto Andrea Pellegrino, Jannik Sinner si appresta a giocare i quarti di finale agli Internazionali di Roma contro Andrey Rublev, tennista russo numero 12 al mondo. La sfida tra i due si disputerà nella giornata di giovedì, ma non è ancora noto l'orario. Jannik sarà protagonista sul campo Centrale: da capire se nella sessione pomeridiana (al via alle 13) o in quella serale che scatterà alle ore 19.