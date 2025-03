Tennis: è morto Joan Aguilera, primo spagnolo a vincere un Masters 1000

Joan Aguilera, uno dei più grandi talenti del tennis spagnolo, è morto martedì in ospedale a Barcellona all'età do 63 anni, tre giorni dopo il suo compleanno, a causa di una lunga malattia. Aguilera è stato uno dei pionieri dell'attuale generazione del tennis spagnolo. Raggiunse la top 10 della classifica mondiale, con il settimo posto come best ranking e vinse cinque titoli ATP tra il 1984 e il 1990. Esperto di campi in terra battuta, è stato il primo spagnolo a vincere un torneo Masters 1000 dopo aver vinto ad Amburgo nel 1990.