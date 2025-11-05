Logo SportMediaset

Tennis, Djokovic resta in dubbio per Atp Finals: "Non ho ancora deciso"

05 Nov 2025 - 10:20

La presenza di Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino è tutt'altro che scontata. E' stato lo stesso fuoriclasse serbo, ex numero 1 del mondo e recordman di vittorie nei tornei del Grande Slam, parlando dopo la vittoria contro il cileno Alejandro Tabilo al torneo di Atene. Djokovic ha risposto al presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che lunedì ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento aveva detto che: "Noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino". Di tutt'altro avviso le parole di Nole. "Non so da dove lui ha avuto questa informazione, certamente non da me e non dal mio team! Deciderò a fine torneo!", ha dichiarato parlando con i media locali in conferenza stampa. La mancata partecipazione di Djokovic potrebbe aprire le porte della Finals a Lorenzo Musetti, anche nel caso non dovesse riuscire a vincere il torneo di Atene. 

