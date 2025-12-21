Logo SportMediaset

Biathlon, Cdm: Kirkeeide vince mass start Le Grand Bornard, Passler 11.a

21 Dic 2025 - 20:38

Maren Kirkeeide coglie la prima vittoria della carriera nella mass start che a Le Grand Bornard ha aperto la giornata conclusiva della tappa francese di Coppa del Mondo di biathlon. La ventiduenne norvegese commette un errore in avvio (1-0-0-0) poi risale alla grande, zittendo nel giro finale il pubblico francese riprendendo la precisissima Camille Bened e resistendo al ritorno di Lou Jeanmonnot (0-0-0-1) e Justine Braisaz (0-0-0-1) per prendersi il successo in 32'53"2 davanti a Jeanmonnot e Braisaz che la seguono a 0"3 e 0"8. Ma allo stesso tempo la prova francese regala la miglior gara della carriera a Rebecca Passler che è undicesima ma capace di restare in linea con il podio fino al poligono finale, quando è arrivato l'unico errore della sua ottima prova. La ventiquattrenne di Anterselva è undicesima a 21"8 (0-0-0-1) mentre Dorothea Wierer incappa in due errori in apertura e altrettanti in chiusura (2-0-0-2) chiudendo il suo 2025 con un 27esimo posto a 2'29; non è invece partita Lisa Vittozzi, raffreddata. Jeanommonot vivrà il Natale da leader della generale con 481 punti contri i 413 di Kirkeeide che balza in seconda piazza sopravanzando Wierer, terza a 363; settima Lisa Vittozzi con 304.

