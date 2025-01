Tennis, Djokovic: "Mio padre sta cercando di convincermi a ritirarmi"

"Ho la sensazione che da un po' di tempo la gente mi scriva un 'necrologio'. Il primo a cominciare è stato mio padre, anche se non so quanto gli farà piacere sentirmi dire questo". Così Novak Djokovic in una serie di dichiarazioni riportate dai media serbi torna a parlare del suo futuro e di un possibile ritiro. "Da un po' cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Lui capisce e rispetta le mie decisioni, ma spesso mi chiede cos'altro desidero realizzare", ha aggiunto l'ex numero 1 del mondo costretto al ritiro in semifinale agli Australian Open per un infortunio. "Sono consapevole dello stress e della tensione che influenzano la mia mente e il mio corpo, e di conseguenza tutti coloro che mi circondano", ha sottolineato Djokovic che ha dovuto anche rinunciare all'impegno con la Serbia nel primo turno di Coppa Davis.