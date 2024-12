Tennis: Djokovic e Kyrgios insieme in doppio a Brisbane

Inizierà prima di Capodanno il 2025 tennistico do Novak Djokovic, A quanto informa sui social l'australiano Nick Kyrgios, il serbo farà coppia con lui in doppio al Brisbane International, al via il prossimo 29 dicembre. Oltre al torneo in coppia, i due figurano anche nella entry list del singolare in un tabellone che vede il serbo testa di serie n.7 e che ha accolto Kyrgios con il ranking protetto da n.2 del mondo. Il torneo segnerà per entrambi il ritorno in campo dopo un periodo di assenza e in vista del primo slam stagionale, l'Open d'Australia: Kyrgios, 30 anni ad aprile, nelle ultime due stagioni ha giocato un solo match mentre Djokovic ha chiuso la sua stagione con la finale del Masters 1000 di Shanghai persa con Jannik Sinner. Quello di Brisbane sarà anche il primo torneo in cui l'ex n.1 al mondo sarà affiancato dal suo nuovo coach Andy Murray.