Tennis: Djokovic batte Bergs e va in semifinale a Shanghai

09 Ott 2025 - 15:58
 Novak Djokovic si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Shanghai, la decima per lui nel torneo cinese, battendo in due set sul belga Zizou Bergs, n.44 Atp, con punteggio di 6-3, 7-5. Il prossimo incontro del serbo, attuale n.5 al mondo, sarà contro il monegasco Valentin Vacherot, n.204 Atp) che ha sconfitto in tre set il danese Holger Rune (n.11). Dopo il match, Djokovic è apparso soddisfatto del suo risultato: "Tutto bene, anche se sono state davvero impegnative queste giornate. Si cerca di sopravvivere. Ora abbiamo una giornata per recuperare e speriamo che sia una bella semifinale", ha affermato in merito alle condizioni climatiche estreme nella metropoli cinese, che hanno messo fuori causa tanti giocatori e causato disturbi quasi a tutti, anche a lui stesso. Quanto al suo rivale, l'ex n.1 al mondo ha detto: "E' bello per il tennis monegasco che Vacherot sia in semifinale, ci è arrivato con merito battendo tanti giocatori top - ha sottolineato -. Mi fa piacere per lui e anche per il suo allenatore, Benjamin Balleret. Lo conosco bene e mi allenavo con lui quando vivevo a Monaco". 

