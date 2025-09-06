Tennis, Darderi in semifinale all'Aon Open Challenger di Genova: stasera la sfida con Gentzsch

Luciano Darderi conquista la semifinale del torneo 'Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina' di Genova superando il brasiliano Thiago Monteiro col risultato di 7-5, 6-2 dopo un match spettacolare, con un primo set durato oltre un'ora. "È bellissimo giocare davanti a tutto questo pubblico", commenta Darderi subito dopo la partita, che lo ha fatto salire al 31/o posto della classifica mondiale, best ranking per il tennista che in carriera ha vinto quattro titoli ATP 250: in questo torneo non ha ancora concesso un set agli avversari. Tutto esaurito nello stadio centrale 'Beppe Croce' di Valletta Cambiaso per il Challenger ATP 125 che terminerà domani con la finale di singolare in programma alle 18. Darderi per essere in campo dovrà battere stasera il tedesco Tom Gentzsch.