Tennis, Darderi al terzo turno a Madrid

25 Apr 2026 - 14:57

Buona la prima per Luciano Darderi. L'italoargentino, testa di serie numero 18, ha battuto all'esordio al Madrid Open l'argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 67 al mondo) con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e 18 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte di 'Luli', in controllo praticamente dall'inizio alla fine. Nel primo set, dopo aver salvato una palla break in apertura, Darderi ha strappato il servizio a Cerundolo nel secondo gioco, gestendo fino al netto 6-1 in 30 minuti. Nel secondo set, Darderi ha subito il break nel primo game, conquistando l'immediato controbreak. Da quel momento, l'italoargentino è tornato in controllo del parziale, chiuso sul 6-3.

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