Tennis, allarme virus a Madrid? Cilic dà forfait per intossicazione
Marin Cilic costretto al forfait a Madrid per un'intossicazione alimentare. Joao Fonseca passa il turno senza giocare, mentre cresce la paura per un possibile contagio
Il Masters 1000 di Madrid perde Marin Cilic a causa di un’improvvisa intossicazione alimentare che ha costretto il croato al forfait poco prima della sfida serale contro Joao Fonseca. Il veterano di Banja Luka, debilitato da una notte di malessere, ha comunicato la resa sui social spiegando che "il mio corpo è purtroppo esausto e non nelle condizioni adatte per affrontare la partita", liberando così la strada al giovane talento brasiliano che approda direttamente al terzo turno per il derby contro lo spagnolo Rafa Jodar.
Mentre Cilic punta ora il mirino sui prossimi appuntamenti di Roma e Parigi, l’episodio ha innescato una moderata apprensione tra gli addetti ai lavori della Caja Màgica per il rischio che l'infezione possa colpire altri atleti, come già accaduto in passate edizioni del circuito Atp. Al momento non si registrano ulteriori casi di virus intestinale nel tabellone, ma l’organizzazione mantiene alta la sorveglianza per evitare che un focolaio possa compromettere il regolare svolgimento dei match decisivi del torneo.