Tennis, allarme virus a Madrid? Cilic dà forfait per intossicazione

Il Masters 1000 di Madrid perde Marin Cilic a causa di un’improvvisa intossicazione alimentare che ha costretto il croato al forfait poco prima della sfida serale contro Joao Fonseca. Il veterano di Banja Luka, debilitato da una notte di malessere, ha comunicato la resa sui social spiegando che "il mio corpo è purtroppo esausto e non nelle condizioni adatte per affrontare la partita", liberando così la strada al giovane talento brasiliano che approda direttamente al terzo turno per il derby contro lo spagnolo Rafa Jodar.