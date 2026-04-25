Basket, playoff Nba: Lakers volano 3-0. Celtics avanti a Philadelphia

Nella notte dei playoff NBA riflettori su Houston, Philadelphia e Portland, con tre gare-3 che iniziano a indirizzare le rispettive serie. I Lakers espugnano il campo dei Rockets dopo un supplementare e si portano sul 3-0, a un passo dalla qualificazione. Colpo esterno anche per Boston, che passa a Philadelphia e si prende il 2-1 nella serie. Vittoria importante infine per San Antonio, che rimonta Portland nonostante l'assenza di Wembanyama e si porta avanti 2-1. A Houston, contro dei Rockets privi di Kevin Durant ma trascinati da un dominante Alperen Sengun, i Lakers completano una rimonta spettacolare nel finale dei tempi regolamentari e poi chiudono 112-108 all'overtime. Decisivi LeBron James e Marcus Smart: il primo firma 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, segnando anche la tripla del pareggio a 14 secondi dalla sirena; il secondo è protagonista assoluto nel supplementare con 8 punti sui suoi 21 complessivi, aggiungendo anche 10 rimbalzi e 5 recuperi. Houston spreca un vantaggio di sei punti negli ultimi 25 secondi e, nonostante le grandi prestazioni di Sengun (33 punti, 16 rimbalzi e 6 assist), Amen Thompson (26 punti) e Jabari Smith Jr. (24), si arrende nel finale. A Philadelphia, in gara-3 tra Sixers e Celtics, Boston si impone 108-100 in trasferta portandosi avanti 2-1 nella serie. Senza Joel Embiid, i padroni di casa restano in partita grazie a Tyrese Maxey, autore di 31 punti e 6 assist, ma nel quarto periodo emerge la qualità della coppia Jayson Tatum-Jaylen Brown. I due segnano 25 punti a testa e dominano il parziale decisivo, firmando 19 dei 29 punti dei Celtics nell'ultimo quarto e spezzando definitivamente l'equilibrio. A Portland, infine, San Antonio supera i Trail Blazers 120-108 nonostante l'assenza di Victor Wembanyama, fermo dopo il colpo alla testa subito in gara-2. I padroni di casa sembrano in controllo, ma crollano sotto i colpi dei giovani Spurs: Stephon Castle guida la rimonta con 33 punti, mentre Dylan Harper ne aggiunge 27 con 10 rimbalzi, risultando decisivo nella seconda metà di gara. Inutile per Portland la prova da 29 punti di Jrue Holiday, con gli Spurs che ribaltano la partita grazie a due parziali pesanti tra terzo e quarto periodo e si portano sul 2-1 nella serie.