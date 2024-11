TENNIS, COPPA DAVIS: SPAGNA-OLANDA 1-1, ALCARAZ FIRMA IL PAREGGIO

Carlos Alcaraz batte 7-6(0)-6-3 Tallon Griekspoor e conquista il primo punto per la Spagna nei quarti di Coppa Davis contro l'Olanda. Ora dopo i due singolari, la situazione è di 1-1. Il numero 3 al mondo ha sofferto solo fino al 6-6 poi, una volta vinto il tie-break a zero, nel secondo parziale non c'è stata storia. Ora a decidere la prima semifinalista sarà il doppio, che la Spagna giocherà con Alcaraz e Granollers. Con Nadal a fare da spettatore in attesa di sapere se ha giocato la sua ultima partita ufficiale della carriera.