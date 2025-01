Novak Djokovic non sarà in campo nella sfida di Coppa Davis della Serbia contro la Danimarca, a causa dell'infortunio patito al tendine del ginocchio agli Australian Open. Lo ha comunicato la stessa Federazione serba. "Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con Novak, ma puntiamo comunque alla vittoria. I danesi hanno un grande giocatore come Holger Rune, ma anche i nostri sono fortissimi e credo nella mia squadra", ha dichiarato il capitano della Serbia Viktor Troicki.