Mondiale Endurance, Ferrari AF Corse pronta per la 6 Ore di San Paolo

Archiviato lo storico successo nella 24 Ore di Le Mans, il terzo consecutivo per la Ferrari 499P dopo quelli conquistati dal team Ferrari - AF Corse, la vettura numero 83 in livrea Giallo Modena, gestita da AF Corse, si prepara a tornare in azione in Brasile per il quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship. La 499P affidata a Phil Hanson, Robert Kubica e al pilota ufficiale Ferrari Yifei Ye cercherà di confermarsi nelle posizioni di vertice della classe regina Hypercar domenica nella gara che scatterà alle ore 11:30 locali sul circuito di Interlagos, che sorge alle porte di San Paolo. Il tracciato, che misura 4,309 km, rappresenta una sfida unica, alternando un settore centrale molto tortuoso e guidato, dove la gestione del traffico sarà di vitale importanza, ad un tratto finale velocissimo. L'equipaggio della 499P numero 83 occupa la seconda posizione nella classifica Piloti assoluta, ma nel mirino ha anche il successo della FIA World Cup for Hypercar Teams, il trofeo riservato alle squadre indipendenti, che vede AF Corse guidare la graduatoria forte di quattro successi in altrettanti appuntamenti. Phil Hanson ha detto: "Dopo la splendida vittoria di Le Mans, la nostra attenzione si sposta sulle ultime quattro gare dell'anno. Penso che quello di San Paolo sarà un weekend molto impegnativo, poiché ci aspettiamo una tappa molto più difficile rispetto a quelle di inizio anno. Il nostro obiettivo ora è il campionato e vogliamo semplicemente massimizzare i risultati e i punti nelle quattro gare rimanenti per darci le migliori possibilità di lottare per il titolo".