A Torino mondiali canottaggio indoor per atleti con disabilità

Sarà Torino ad ospitare, dal 14 al 16 ottobre, i Virtus Indoor Rowing World Championship 2025, i Campionati Mondiali di canottaggio indoor dedicati ad atleti con disabilità intellettive e/o relazionali, un evento di portata mondiale all'insegna dello sport e dell'inclusione orgniazzato dalla Società Canottieri Armida al PalaMirafiori. Circa 200 gli atleti attesi da tutto il mondo, con le rispettive delegazioni, per un programma che prevede sessioni di allenamento, gare, cerimonie istituzionali e momenti di condivisione con la città. Per tutta la settimana si svolgeranno attività collaterali, come giochi sportivi aperti al pubblico, percorsi di avvicinamento al canottaggio e momenti educativi rivolti a scuole e cittadinanza. Virtus Indoor Rowing World Championship sarà il cuore di una più ampia Pararowing Week, che culminerà il 17-18-19 ottobre con la 19esima edizione della Rowing for Los Angeles - Paralympic Games 2028, "ulteriore testimonianza dell'impegno dell'Armida - dicono gli organizzatori - nella costruzione di un movimento sportivo inclusivo, accessibile e sostenibile" "L'obiettivo - sottolinea il presidente della Società Canottieri Armida, Gian Luigi Favero - è ambizioso: trasformare Torino in una vetrina dello sport inclusivo, dove ogni atleta possa sentirsi accolto e valorizzato. Questi Campionati rappresentano la sintesi di un lavoro quotidiano fatto di passione, competenza e relazioni. Un'occasione per promuovere lo sport come motore di partecipazione, benessere e cittadinanza".