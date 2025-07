Venerdì 11 luglio dalle ore 18.55 appuntamento con la grande atletica per la Diamond League di Montecarlo. L'Italia schiera Andy Diaz per il salto triplo, Giada Carmassi per i 100 ostacoli e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. Occhi puntati anche sui 200 metri maschili per la supersfida tra Lyles e Tebogo, attesa anche per il solito Duplantis nel salto con l'asta. Ultima tappa della Diamond League il 27 e 28 agosto a Zurigo per il gran finale.