Rugby, sabato Italia-Sud Africa: i convocati per l'ultimo Test Match

In terza linea Ross Vintcent vestirà la maglia n.8 con Zuliani e il rientrate Sebastian Negri a completare il reparto. Confermati in seconda linea capitan Niccolò Cannone insieme a Zambonin, così come la prima linea formata da Ferrari, Di Bartolomeo e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Dimcheff, Spagnolo, Hasa, Canali, Izekor, Odiase, Varney e Bertaccini. In terza linea Lorenzo Cannone non è riuscito a recuperare dal trauma contusivo alla schiena subito nella prima partita contro il Sudafrica e non sarà disponibile per il match a Port Elizabeth. Rientrerà con il gruppo in Italia al termine del Tour Estivo e il suo percorso riabilitativo sarà seguito dal suo club di appartenenza La partita sarà arbitrata dall'irlandese Andrew Brace.