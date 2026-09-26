Cobolli perde al tiebreak decisivo con Tien, il Team World pareggia i conti in Laver Cup

Con una vittoria sudata, e per questo ancor più preziosa, Learner Tien (13) è riuscito a ribaltare il pronostico della vigilia battendo il numero 6 del mondo Flavio Cobolli col punteggio di 6-3, 2-6, 10-7 e riportare così in parità il bilancio provvisorio di questa edizione della Laver Cup (3-3). Oggi vengono assegnati due punti per ogni vittoria, nella terza tre. La prima squadra, tra Europa e Resto del Mondo (Team Europe e Team World), che arriverà a 13 punti vincerà l'edizione 2026 del torneo.