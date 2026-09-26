Incidente Colapinto, Norris va all'attacco: "Non dovrebbe stare in Formula 1"

Lando Norris (McLaren) ha dichiarato che alcuni piloti "non dovrebbero stare in Formula 1" dopo che Franco Colapinto ha innescato un incidente che ha coinvolto più vetture, ponendo fine alla gara del campione in carica durante il Gran Premio dell'Azerbaigian di sabato. Colapinto ha frenato troppo tardi alla prima curva alla ripartenza dopo il regime di safety car, finendo per urtare violentemente il suo compagno di squadra in Alpine, Pierre Gasly; l'impatto ha spinto l'auto di quest'ultimo contro le barriere, coinvolgendo anche quella di Norris. Nel tentativo di evitare l'incidente, Arvid Lindblad ha urtato il suo compagno di squadra alla Racing Bulls, Liam Lawson, mandandolo in testacoda. "Sono stato semplicemente buttato fuori", ha detto Norris all'emittente Sky Sports. "A dire il vero, ci sono piloti che non dovrebbero stare in Formula 1", ha aggiunto. Colapinto ha definito l'accaduto un "grosso errore" e ha chiesto "scusa a entrambi", riferendosi a Gasly e Norris.