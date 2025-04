Tennis, Cobolli esulta: "Finalmente il giorno è arrivato"

"Sogno diventato realtà, finalmente questo giorno è arrivato. Venivo da momenti difficili, qualcosa è cambiato nelle ultime settimane". Flavio Cobolli esulta dopo aver conquistato a Bucarest il suo primo titolo Atp e regalato all'Italia quello n.100 nel circuito maschile. "Non è facile giocare contro Baez sulla terra, lui ha vinto tanto, ma è stata una grande battaglia ed una grandissima vittoria" ha proseguito il tennista romano che ha battuto il n.1 del seeding a Bucarest e ora scalerà dieci posizioni in classifica attestandosi al 35/o posto. A luglio aveva perso la sua unica finale sul cemento di Washington, e ora vince sulla terra rossa in Romania, dove in finale si erano fermati in passato Andrea Gaudenzi, Filippo Volandri e Fabio Fognini.