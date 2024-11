TENNIS, COACH ALCARAZ: "NON È AL 100%,MA NON PENSO SI RITIRI DA ATP FINALS"

"Appena si muove un po' ha difficoltà a respirare. È un brutto momento per ammalarsi. Non possiamo dire se domani potrà giocare o meno. Tutti abbiamo giocato in queste circostanze. Penso che non arriverà al punto di ritirarsi, certo che sarà difficile per lui essere al 100%". Lo ha detto ai media spagnoli Juan Carlos Ferrero, coach di Carlos Alcaraz, facendo riferimento all'indisposizione che ha colpito negli ultimi giorni il campione iberico, numero 3 del ranking mondiale. Alcaraz oggi ha lasciato l'allenamento dopo solo 10 minuti ed è rientrato negli spogliatoi.